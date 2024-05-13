Американца на акции протеста в Тбилиси задержали за непристойный жест (обновлено, фото, видео)

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19:59 Председатель комитета парламента Грузии по правам человека показал, за что сегодня задержали гражданина США на акции против закона об «иноагентах».

Рати Ионатамишвили выложил на своей странице видео, как американец показывает правоохранителям средний палец, а когда его задерживают, протестующие пытаются его защитить и бросают в полицейских различные предметы.

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09:43 На акции протеста в Тбилиси этой ночью задержали 20 человек.

Среди них трое иностранцев: один гражданин России и двое граждан США.

Все задержаны по статьям административного кодекса за мелкое хулиганство и неповиновение полиции, сообщает МВД Грузии.