Испания несмотря на санкции нарастила закупки российского газа

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Россия продолжила усиливать позиции ключевого поставщика сжиженного природного газа (СПГ) на рынок Испании на фоне санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сведения испанской энергетической компании Enagás.

В апреле текущего года страна закупила более 5,3 тысячи ГВт*ч отечественного СПГ (или одну пятую часть от всего объема импорта). Таким образом, РФ оказалась на втором месте в числе крупнейших поставщиков сырья в страну. Первую строчку занял Алжир.

С января по апрель 2024-го Испания закупила в РФ более 26,8 тысячи ГВт*ч природного газа. По словам посла России в Мадриде Юрия Клименко, в прошедшие два года страна являлась крупнейшим в ЕС импортером отечественного СПГ. Испания не заинтересована в отказе от крупного контракта с РФ, заключенного ранее на длительный срок, объяснил он.