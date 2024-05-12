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Испания несмотря на санкции нарастила закупки российского газа

Испания несмотря на санкции нарастила закупки российского газа

Россия продолжила усиливать позиции ключевого поставщика сжиженного природного газа (СПГ) на рынок Испании на фоне санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сведения испанской энергетической компании Enagás.

В апреле текущего года страна закупила более 5,3 тысячи ГВт*ч отечественного СПГ (или одну пятую часть от всего объема импорта). Таким образом, РФ оказалась на втором месте в числе крупнейших поставщиков сырья в страну. Первую строчку занял Алжир.

С января по апрель 2024-го Испания закупила в РФ более 26,8 тысячи ГВт*ч природного газа. По словам посла России в Мадриде Юрия Клименко, в прошедшие два года страна являлась крупнейшим в ЕС импортером отечественного СПГ. Испания не заинтересована в отказе от крупного контракта с РФ, заключенного ранее на длительный срок, объяснил он.

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