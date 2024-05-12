Истребители F-16 могут будут переданы Украине в течение нескольких недель

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Истребители F-16 могут быть переданы Украине в течение нескольких недель, сообщила британская газета The Standard со ссылкой на высокопоставленный военный источник.

Как пишет издание, первые истребители должны быть доставлены в Украину к июню или июлю. Источник газеты не сообщил, какие страны будут снабжать Киев самолетами.

Издание напомнило, что в апреле Нидерланды передали еще три истребителя F-16 на учебную базу в Румынии, где украинских пилотов и наземный персонал обучают управлению и техническому обслуживанию.

Нидерланды были одной из движущих сил международной коалиции, которая завила о готовности предоставить F-16 Киеву, отметила газета. Голландцы пообещали поставить в общей сложности 24 истребителя, в инициативе также участвуют Дания, Норвегия и Бельгия.