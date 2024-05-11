Польша укрепляет границу с Беларусью

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Польша начала фортификационные работы на границе с Беларусью, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск, посещая границу.

«Мы начали интенсивные работы над современной фортификацией во многих измерениях. Эта фортификация, мы будем информировать общественное мнение об этом, появится на всей польской границе – здесь, с востока», – сказал Туск.

Он надеется, что к финансированию работ подключится Европейский союз. «Это внешняя граница не только Польши, но и Европейского союза. Поэтому у меня нет никаких сомнений в том, что вся Европа, я верю, что мы это получим, должна будет инвестировать с свою безопасность, инвестируя в восточную границу Польши и в безопасность нашей границы», – сказал польский премьер.