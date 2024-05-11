Сильный подземный толчок на юге страны, разрушений и жертв нет (обновлено) |
Украинцы сбили вражеский Су-25 |
Россия выслала в Азербайджан 5 человек |
Макрон вновь поднял вопрос об отправке войск в Украину |
Американский Конгресс принялся угрожать Грузии санкциями из-за закона об иноагентах |
Нидерланды отстранили от финала «Евровидения», известна причина (обновлено) |
«Шуша не прогнулась в оккупации». Полный текст сегодняшнего выступления Алиева (видео) |
Циркач Србазан и обреченность его шоу |
Глава ИСЕСКО: Гордимся поддержкой Ильхама Алиева |
Главное Армия

Макрон вновь поднял вопрос об отправке войск в Украину

Макрон вновь поднял вопрос об отправке войск в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил, что не считает правильным исключать отправку французских военных в Украину, но выразил надежду, что этого не потребуется. Об этом сообщает издание Le Figaro.

«Я надеюсь, что Франции не придется воевать. Франция – мирная, а не военная держава. Но, безусловно, если хочешь мира, то нужно его защищать. Поэтому нужно вооружаться, временами оказывать сдерживающее влияние на наших соперников», – пишет издание.

«Мы должны говорить нашим соперникам: «Если вы зайдете слишком далеко, если будете угрожать нашим интересам, нашей безопасности, тогда я не исключаю отправку военных», – заявил президент Франции.

Также Макрон призвал европейцев передавать больше оружия Украине, чтобы она смогла противостоять агрессии РФ.

Теги:
Из этой рубрики
Украинцы сбили вражеский Су-25
Армия

Украинцы сбили вражеский Су-25

2024/05/11, 18:52
В Харьковской области Россия ударила по речной дамбе (видео)
Армия

В Харьковской области Россия ударила по речной дамбе (видео)

2024/05/11, 18:47
В Германии решили вернуть службу в армии по призыву
Армия

В Германии решили вернуть службу в армии по призыву

2024/05/11, 18:14
Макрон вновь поднял вопрос об отправке войск в Украину
Армия

Макрон вновь поднял вопрос об отправке войск в Украину

2024/05/11, 17:31
Военнообязанные выполнили очередные задачи (фото, видео)
Армия

Военнообязанные выполнили очередные задачи (фото, видео)

2024/05/11, 15:21
Уволен командующий ВВС Рамиз Тахиров
Армия

Уволен командующий ВВС Рамиз Тахиров

2024/05/11, 14:18
Израиль расширяет операцию в Рафахе: жителей призвали покинуть город
Армия

Израиль расширяет операцию в Рафахе: жителей призвали покинуть город

2024/05/11, 13:39
Известно, где в Беларуси может храниться российское ядерное оружие (фото, видео)
Армия

Известно, где в Беларуси может храниться российское ядерное оружие (фото, видео)

2024/05/11, 11:11
У Байдена признают тактические успехи России на востоке Украины
Армия

У Байдена признают тактические успехи России на востоке Украины

2024/05/11, 10:13