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Жительницу Татарстана оштрафовали за призыв к изучению татарского языка

Жительницу Татарстана оштрафовали за призыв к изучению татарского языка

63-летнюю жительницу Татарстана оштрафовали за аудио-комментарии в Telegram с призывом к изучению татарского языка и пожеланием свободы региону.

23 апреля Азнакаевский городской суд оштрафовал 63-летнюю жительницу села Тумутук Рузилю Шарафутдинову на 80 тысяч рублей за аудиосообщения, опубликованные в Telegram-чате. Ее признали виновной в призывах к отделению Татарстана от России и возбуждении вражды к «русским, россиянам и российским властям», сообщают «Idel.Реалии».

«После того как татарский язык выбросили из школ, я только от злости говорю, что можно выучить язык и дома. Однако после того как в школах отменили грамматику, что вы предлагаете делать? Выбросили ведь из школ, 5 лет уже как закончили с татарским языком. Что мы теперь должны делать-то? Какие предложения есть? Все одно и то же: начинаем изучение с этого самого дома. Чтобы язык не исчез. И за границей, и в других регионах за века язык не пропал. Не кончили ведь. Татары рассыпаны по всей земле. Поэтому нужно требовать свободу. Свободу Татарстану! Бороться!», — говорилось в одном из аудио женщины.

Женщина признала вину по обоим делам, говорится в решении суда. За «возбуждение вражды» ее оштрафовали на 10 тысяч рублей, за «призывы к сепаратизму» — на 70 тысяч.

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