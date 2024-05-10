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20 тысяч украинских зэков отправятся на передовую

20 тысяч украинских зэков отправятся на передовую

Глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська заявил о планах властей страны отправить на фронт порядка 10-20 тысяч заключенных. Его слова приводит BBC.

При этом он уточнил, что вышеуказанные цифры не являются точными. «Я думаю, что тысяч десять  можно было бы привлечь, может, немного больше… Да, десять-двадцать тысяч», — резюмировал Малюська.

В то же время он добавил, что многое в вопросе отправки украинских заключенных на фронт будет зависеть от нюансов и конкретных ситуаций. Но привлечь в ряды Вооруженных сил страны (ВСУ) больше 20 тысяч отбывающих наказание не удастся. «Точно не больше», — заключил глава украинского ведомства.

Законопроект о мобилизации осужденных в ВСУ приняли в Верховной Раде Украины 8 мая. Согласно основным положениям документа, отправке на фронт подлежат все граждане, отбывающие наказание в местах лишения свободы, за исключением «лиц, совершивших преступления против основ нацбезопасности, убийц, насильников, педофилов и совершивших ДТП со смертельным исходом под действием алкоголя или наркотиков».

Из текста законопроекта следует, что мобилизованных заключенных будут объединять в специализированные части. При этом их командиры будут не только следить за исполнением боевых задач, но и осуществлять административный контроль над бойцами в целях поддержания дисциплины.

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