A-QROUP принимает на работу врачей-пенсионеров

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Страховая компания A-QROUP, по инициативе руководства, создает рабочие места для врачей, собирающихся или уже вышедших на пенсию (медицинские эксперты), чтобы они могли поделиться своим опытом и знаниями, ценнейшими ресурсами, с молодым поколением.

Медицина – это призвание, и даже после шестидесяти врачи не должны бросать дело всей своей жизни. 20-30 лет стажа в медицине — это колоссальный потенциал, опыт и профессиональные знания. Для многих врачей возможность продолжить работу – это не только дело жизни, отказываться от которого они не намерены, даже несмотря на возраст, но и возможность дольше оставаться социально активными.

Вакантные места для опытных врачей в СК A-QROUP: терапевт, хирург, невропатолог, гинеколог, невролог, офтальмолог, а также фармацевт. Возможна работа удаленно.

Страховая компания A-QROUP очень высоко ценит опыт старшего поколения специалистов, а опыт приходит с годами, а в работе со здоровьем опыт имеет самое большое значение.

Напомним, что СК A-Qroup является лидером на рынке медицинского страхования и почти 29 лет продолжает оставаться компанией, заботящейся о своих клиентах и обеспечивающей им высококвалифицированный сервис, соответствующий мировым стандартам.