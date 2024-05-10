Азербайджанцам, помогавшим ИГИЛ, вынесен приговор

94 Просмотров

Завершился судебный процесс по уголовному делу Мирджалала Салахова и его двоюродного брата Мирджавада Салахова, арестованных в результате операции Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана и обвиняемых в совершении преступлений, связанных с финансированием терроризма в качестве членов террористической организации ИГ.

Сегодня на заседании под председательством судьи Сиявуша Гаджиева в Бакинском суде по тяжким преступлениям был зачитан приговор, сообщает АПА.

Решением суда Мирджалал Сеидов и Мирджавад Салахов приговорены к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.