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Главное Общество

Азербайджанцам, помогавшим ИГИЛ, вынесен приговор

Азербайджанцам, помогавшим ИГИЛ, вынесен приговор

Завершился судебный процесс по уголовному делу Мирджалала Салахова и его двоюродного брата Мирджавада Салахова, арестованных в результате операции Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана и обвиняемых в совершении преступлений, связанных с финансированием терроризма в качестве членов террористической организации ИГ.

Сегодня на заседании под председательством судьи Сиявуша Гаджиева в Бакинском суде по тяжким преступлениям был зачитан приговор, сообщает АПА.

Решением суда Мирджалал Сеидов и Мирджавад Салахов приговорены к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.

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