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Србазан с перебитыми ногами опроверг переговоры с Кочаряном и Саргсяном (видео)

Србазан с перебитыми ногами опроверг переговоры с Кочаряном и Саргсяном (видео)

Лидер армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Србазан опроверг информацию провластных ресурсов о том, что он проводит встречи с Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном. Об этом пишут армянские паблики, публикуя заявление представителя армянской церкви.

По его словам, он зашел в одну из близлежащих гостиниц вместе с врачом, чтобы перевязать «разбитые в пути ноги», и вскоре присоединится к протестующим на Площади Республики.

Отметим, что, по последним данным, в Ереване от 18 до 20 тысяч человек вышли протестовать против делимитации границы с Азербайджаном.

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