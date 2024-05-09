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Группу деятелей культуры удостоили персональной пенсии президента

Группу деятелей культуры удостоили персональной пенсии президента

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении деятелям культуры Азербайджана персональной пенсии президента Азербайджанской Республики.

В распоряжении отмечается, что персональная пенсия президента предоставляется за заслуги в развитии азербайджанской культуры.

Согласно распоряжению, персональная пенсия президента предоставляется следующим лицам:

Эльдарову Омару Гасан оглу;

Алиевой Беюк Ханым Гасанбала гызы;

Гашимзаде Ханлару Аллахверди оглу;

Исрафилову Фархаду Рамазан оглу;

Меликову Агилю Гадашбала оглу;

Мамедалиевой Севде Юсуф гызы;

Мустафаевой Лалезар Башир гызы.

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