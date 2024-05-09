Группу деятелей культуры удостоили персональной пенсии президента

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении деятелям культуры Азербайджана персональной пенсии президента Азербайджанской Республики.
В распоряжении отмечается, что персональная пенсия президента предоставляется за заслуги в развитии азербайджанской культуры.
Согласно распоряжению, персональная пенсия президента предоставляется следующим лицам:
Эльдарову Омару Гасан оглу;
Алиевой Беюк Ханым Гасанбала гызы;
Гашимзаде Ханлару Аллахверди оглу;
Исрафилову Фархаду Рамазан оглу;
Меликову Агилю Гадашбала оглу;
Мамедалиевой Севде Юсуф гызы;
Мустафаевой Лалезар Башир гызы.