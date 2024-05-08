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В Грузии прошла акция памяти Гейдара Алиева (фото)

В Грузии прошла акция памяти Гейдара Алиева (фото)

В Грузии по инициативе «Азербайджанского дома» состоялось мероприятие по случаю 101-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

В рамках мероприятия была организована фотовыставка о жизни и деятельности великого лидера, сообщает «Репорт».

Далее выступил директор Азербайджанского дома Махаббат Иманов. Он отметил, что память о Гейдаре Алиеве всегда живет в сердцах наших соотечественников в Грузии и грузинского народа.

При поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана состоялась презентация книги «Наследие века – Гейдар Алиев», автором которой является заслуженный журналист Азербайджана Низами Мамедзаде.

Затем гостям мероприятия были представлены образцы национальной музыки и блюда азербайджанской национальной кухни.

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