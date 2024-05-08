Кристен Стюарт снялась в пикантной фотосессии (фото)

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Голливудская актриса Кристен Стюарт снялась топлесс. Она позировала для глянца Рorter Magazine. Кадры опубликованы в Instagram.

«Приобретя славу в детстве, прежде чем закрепить свой статус кинозвезды в одной из самых кассовых культовых франшиз всех времен, Кристен Стюарт хорошо разбирается в голливудской игре – и волшебно цинична по этому поводу», – пишет издание.

Звезда «Сумерок» предстала топлесс. Она прикрывала грудь рукой в перчатке и была только в брюках, а другая перчатка лежала у нее на плече.

Автором снимков стала Зои Гроссман.