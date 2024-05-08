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Центр Carnegie: Азербайджан показал, как разрешить территориальный конфликт вопреки Москве

Центр Carnegie: Азербайджан показал, как разрешить территориальный конфликт вопреки Москве

Баку удалось добиться того, что считалось невозможным на постсоветском пространстве: досрочного вывода российских миротворцев, и, по-видимому, не вызвать гнева Москвы. Ни российские официальные лица, ни российские пропагандистские средства не обвиняют Баку в вытеснении России с Южного Кавказа. Тем не менее, теплая риторика Баку и Москвы не означает, что они теперь близкие союзники. Вероятно, это указывает на то, что Кремль осознал, что проблема Карабаха решена, и что он не хочет ставить под угрозу отношения с Азербайджаном.

Об этом, как передает «Минвал», пишет Центр Carnegie.

Азербайджан, как говорится в материале, показал, что при определенном сочетании военных и дипломатических усилий можно как разрешить территориальный конфликт вопреки Москве, так и вытеснить российских военных. Долгое время общепринятым было мнение, что, как только Россия разместит миротворцев, они останутся на своих местах в течение длительного времени — как в грузинских регионах Абхазия и Южная Осетия, так и в пророссийском отколовшемся молдавском регионе Приднестровье.

«Но Карабах воспротивился этой тенденции. Даже если бы Россия в течение многих лет хотела видеть там своих миротворцев, в конце концов они были вынуждены уйти в короткие сроки, добившись очень малого.

Недавнее соглашение между Ереваном и Баку о передаче контроля над четырьмя приграничными селами Азербайджану и установке первых пограничных знаков между двумя странами состоялись без какого-либо участия России. Подход «нет России — нет Запада» в армяно-азербайджанских отношениях, принятый в прошлом году, уже выглядит работоспособным», — отмечает Центр.

Для Москвы, как считают авторы материала, было бы нелогично рисковать всем, вступая в драку с Баку, тем более что вопрос миротворцев в Карабахе был принципиальным. Даже если бы российские солдаты остались в регионе до 2025 или даже 2030 года, они не смогли бы изменить ситуацию на месте. Напротив, они стали бы лишь напоминанием о том, как Москву отстранили от переговоров между Ереваном и Баку.

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