Расширяется список лиц, чье образование будет оплачиваться за счет государства

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Расширяется список лиц, чье обучение в образовательных учреждениях на платной основе будет оплачиваться за счет государства. Это нашло отражение в предложенной поправке к закону “Об образовании”, которая была вынесена на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, сообщает Minval, az.

Согласно проекту, в частных высших, средних специальных и профессиональных учебных заведениях члены семьи шехида, в профессиональных образовательных учреждениях лица, получившие звание «Ветеран войны», а в частных профессиональных образовательных учреждениях лица с инвалидностью, лица в возрасте до 20 лет с родителем-инвалидом с 81-100-процентным нарушением функций организма, имеющие ежемесячный доход ниже прожиточного минимума, будут получать образование за счет средств государственного бюджета.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.