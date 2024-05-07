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Эксперт: Армяне хотят вбить клин между Россией, Азербайджаном и Казахстаном

Эксперт: Армяне хотят вбить клин между Россией, Азербайджаном и Казахстаном

Есть две страны СНГ, которые армянские лоббисты и их агентура влияния атакуют особенно активно, стремясь вбить клин в отношения с Россией – Азербайджан и Казахстан.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Следовательно, укрепление российско-азербайджанских и российско-казахстанских отношений, а также политическая нейтрализация нечистоплотных игроков является важнейшим стратегическим приоритетом в 2024 году», – добавил он.

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