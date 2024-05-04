Anonymous атаковала сайт Минюста Грузии

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Международная хакерская группировка Anonymous взяла на себя ответственность за атаку на сайт Минюста Грузии, состоявшуюся вечером в пятницу, 3 мая.

«Anonymous отключил сайт министерства юстиции Грузии», – говорится в заявлении Anonymous в соцсети Х.

Глава Минюста Рати Брегадзе сообщил только после полуночи 4 мая, что работу сайта удалось восстановить, и выразил свое недовольство теми, кто радуется кибератакам. «Отключение сайта государственного учреждения является преступлением. Радоваться преступлению и делиться им с радостью и гордостью – это, как минимум, полная безнравственность. Сайт Минюста используют многие люди, независимо от политических взглядов. Соответственно, страдают люди, которые могут столкнуться с различными чрезвычайными ситуациями», – написал он в Facebook.

Anonymous продолжает атаки на правительственные сайты Грузии уже несколько дней, отмечает «Эхо Кавказа». Ранее хакерам удалось отключить сайты правящей партии «Грузинская мечта», проправительственного телеканала PosTV и МВД Грузии. Международная хакерская группировка обещает продолжать отключения правительственных веб-ресурсов «за бесчеловечные действия против собственных граждан», подразумевая жестокость грузинской полиции по отношению к протестующим в Тбилиси против закона «О прозрачности иностранного влияния».