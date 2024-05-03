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Орбан: Венгрия 20 лет назад вступала не в тот Евросоюз, каким он является сейчас

Орбан: Венгрия 20 лет назад вступала не в тот Евросоюз, каким он является сейчас

Венгрия 20 лет назад вступала не в тот Евросоюз, каким он является сейчас, поэтому Будапешт намерен расширять экономическое сотрудничество со странами Азии и Африки, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Мы вступали не в такой Евросоюз. Я сам в 2004 году проводил кампанию за вступление в ЕС и до сих пор считаю, что внутри лучше, чем снаружи, но в то же время не хочу скрывать, что когда мы вступали в 2004 году, речь шла не об этом», – сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

По его словам, не шло речи о том, что «будут пускать миллионы мигрантов на континент, а те страны, которые, как Венгрия, против, будут принуждать», что будут оказывать давление на страны, которые, подобно Венгрии, прописали в конституции, что семья – это союз мужчины и женщины.

Орбан также отметил, что Венгрия вступала в ЕС, чтобы чувствовать себя в безопасности и иметь свободный доступ к рынкам крупных европейских стран, а сейчас Европа переживает серьезный экономический кризис и кризис безопасности из-за войны в Украине.

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