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Энн Хэтэуэй уже пять лет не балует себя выпивкой

Энн Хэтэуэй уже пять лет не балует себя выпивкой

Американская актриса Энн Хэтэуэй заявила, что отмечает пятилетие пребывания в трезвости. Об этом она рассказала в интервью New York Times.

По ее словам, она отказалась от алкоголя после того, как на следующий день после очередной ночи с употреблением большого количества спиртного ей было особо нехорошо.

«Однажды я везла старшего сына Джека в школу. За рулем была не я, но ехала я на похмелье, и с меня этого хватило. Мне такое пришлось не по душе», – призналась она.

Более того, со временем сосредоточенность внимания на трезвости приобрела еще большую важность в 2019 году, когда в ноябре того года у них с Адамом Шульманом родился второй сын, Джек, которому сейчас четыре года. Старшему сыну пары восемь лет. Так что звезда решила больше находиться вместе с детьми, а не страдать на похмелье. Поэтому отказ от алкоголя – действительно важное событие для Хэтэуэй.

«Есть очень много чего такого, что я считаю знаковым в жизни. Обычно я не говорю об этом, но трезвенница я уже более пяти лет. Для меня это знаково и важно. И сорок лет кажутся подарком», – подытожила актриса.

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