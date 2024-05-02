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Пашазаде сравнил исламофобов во Франции с армянскими оккупантами

Пашазаде сравнил исламофобов во Франции с армянскими оккупантами

Восстановление религиозно-духовного наследия на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, реконструированные мечети, другие святыни, храмы различных религий – это проявление высокого внимания и мультикультурного мышления государства.

Об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, выступая на Шушинской встрече религиозных лидеров в рамках VI Бакинского Всемирного форума по межкультурному диалогу.

«То, что вы видели, проезжая через наши освобожденные земли по дороге Победы – это тяжелые последствия армянского вандализма. Сегодня разрушенные земли получают новую жизнь, восстанавливаются объекты культурно-духовного наследия, проводится разминирование земель, возрождаются разрушенные города и села. Вот это и есть азербайджанские реалии, и эти реалии являются самым убедительным ответом на предвзятые мнения и заявления некоторых государств и международных организаций», – приводит «Тренд» его слова.

Председатель УМК отметил, что акт вандализма, совершенный во Франции против памятника азербайджанской поэтессе Натаван, является примером исламофобского менталитета, и аналогичен вандализму, совершенному армянскими оккупантами здесь, в Шуше.

Он подчеркнул, что в Азербайджане веками мирно сосуществуют представители различных религий и народов.

«Сегодня, обращаясь к политикам в Армении, выступающим с идеями сепаратизма и реваншизма, и к армянской церкви отсюда – из культурной столицы Азербайджана города Шуша, хочу сказать, не поддавайтесь иллюзиям, не следуйте ненавистным сепаратистским тенденциям и не претендуйте на соседние земли, не поддавайтесь чьим-либо обещаниям о поставках вам оружия, подстрекательским проповедям, реваншистским призывам», – сказал А.Пашазаде.

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