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На ВДНХ расскажут о роли Азербайджана в победе над фашизмом

На ВДНХ расскажут о роли Азербайджана в победе над фашизмом

В павильоне «Азербайджан» на ВДНХ 9 мая пройдут мероприятия, посвященные роли Азербайджана в победе над фашизмом в 1941-1945 годах.

В этот день в павильоне откроется фотовыставка «Роль Азербайджанской ССР в победе над фашизмом», гости которой узнают о сыновьях и дочерях Азербайджана, приблизивших День победы своим ратным трудом и подвигами, услышат истории жизни выдающихся азербайджанских врачей, композиторов, писателей, легендарных разведчиков и известных военачальников. Об этом сообщает «Азертадж».

В течение дня в центральном зале павильона ВДНХ будут демонстрироваться советские, а также современные документальные и художественные фильмы, рассказывающие о подвигах героев войны.

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