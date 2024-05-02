Бакинский ломбард придумал схему для вымогательства денег?

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На самом деле ломбарды – не сколько материальная помощь в сложной жизненной ситуации, в которой может оказаться любой из нас, сколько головная боль, связанная с опасениями перед непредсказуемыми последствиями финансовых махинаций со стороны ростовщиков, проворачивающих делишки с золотом заемщиков.

Отметим, что разговоры о заключении деятельности ломбардов в строгие рамки закона, дабы они работали не как хочется хозяину, а в соответствии с едиными стандартами, ведутся много лет, но по-прежнему никаких подвижек в этом деле нет. А надо, чтобы был принят и, наконец, начал работать Закон «О ломбардах».

А тем временем, известны случаи, когда владельцы ломбардов завышали процентные ставки и выставляли на продажу имущество клиента, если оплата задерживалась хотя бы на день. Кроме того, хорошо известен факт, что ломбарды не выдают людям кредиты из собственных средств, а крутят золото вкладчиков на валютном рынке, с чего неплохо зарабатывают, конечно же, но при этом существует высокая степень риска прогорания.

Если проштудировать информацию о тех или иных ломбардах, которые действуют в стране, можно увидеть, что уставной капитал этих заведений составляет от 2 до 10 манатов. Согласитесь, что предприятие с таким уставным капиталом навряд ли будет нести серьезную ответственность за свои действия. А нарушений со стороны ломбардов – масса. Помимо случаев резкого исчезновения ростовщиков, предварительно набивших чемодан украшениями вкладчиков, правоохранительными органами были даже зафиксированы случаи возвращения вкладчикам фальшивого золота.

А бывает, что ломбарды занимаются конкретным вымогательством, заставляя клиента повторно погашать один и тот же кредит.

В редакцию Minval.az обратилась педагог Бабаева Рената Энвер гызы (1972 г.р.) с просьбой осветить проблему, с которой женщина столкнулась, связавшись с ломбардом Finex Kredit (улица С. Рустамова 11, за Kapital Bank). По ее словам, ломбард вынуждает ее выплачивать дважды один и тот же «долг».

«Услугами этого ломбарда я пользуюсь долгие годы, я была VIP-клиентом этого заведения, так как всегда аккуратно погашала кредитные долги, без каких-либо задержек и проволочек. В октябре 2023 года я закрыла очередной кредит в 4220 манатов, который мне выдали под залог золота, и забрала свои украшения. Конечно же, чек об оплате у меня сохранился, я храню все свои кредитные отчетности, поскольку мало ли что может произойти. После закрытия кредита в размере 4220 манатов, через какое-то время, мне снова понадобились деньги, и я снова под залог золота взяла кредит на сумму 900 манатов сроком на год, и каждое 24-е число нового месяца аккуратно выплачиваю ломбарду кредит через банк и, естественно, собираю чеки в свой домашний архив (имеются в распоряжении редакции). До сегодняшнего дня я спала спокойно, пока на мой телефон не поступил звонок от работника ломбарда, спросившего о том, почему я «не плачу по задолженности» вот уже 42 дня. Я, сильно удивившись, сначала уточнила, не вышла ли ошибка с набором номера. Может быть, автоматически набрали мой номер, а должны были позвонить другому клиенту ломбарда, ведь я всегда исправно плачу. Но мне ответили, что это не так, и у меня «есть неоплаченный кредит, который уже давно просрочен». Далее последовала еще одна абсурдная фраза: «Вы забрали свое золото, но деньги не заплатили». Я была в шоке от этого наглого обвинения, и, прежде всего, потому что не могла себе представить ломбард, который отдает залог без выплаты долга. Ведь доподлинно известно, что, если ты должен 100 манатов, но выплатишь 99 манатов 99 гяпиков, тебе никогда не вернут ничего, пока полностью не оплатишь всю сумму. Я до последнего момента думала, что звонок из ломбарда – не более чем розыгрыш, пока мне 14 апреля не пришло официальное уведомление от ломбарда, и в нем указывался мой «долг» и сроки задержки этого «долга» размером в 2200 манатов, якобы из-за невыплаты уже наложены штрафные санкции размером в 26 манатов и санкции эти будут расти, потому что я «не плачу долг»», – рассказала жалобщица.

При этом Р.Бабаева отметила, что в этом ломбарде за короткое время поменялся состав работников, и если раньше у женщины не было абсолютно никаких проблем, то после смены состава началась чехарда.

Естественно, после получения официального уведомления Бабаева отправилась в ломбард для выяснения ситуации, и получила еще одно шокирующее известие о том, что она «не вернула предыдущий долг размером в 4220 манатов», и теперь, чтобы хоть как-то его покрыть, сотрудники ломбарда решили «закрыть долговую брешь» выплатами, которые Бабаева вносит по последнему кредиту (900 манатов).

«Причем под кредитом было написано, что под залог «долга» ломбард взял у меня 42,8 грамма золота. Естественно, никакого золота там нет, я ничего не закладывала и, соответственно, не брала никаких денег. Как я уже говорила, предыдущий кредит я закрыла 31 октября 2023 года, но из их бумаг следует, что я закрыла его в декабре, а в марте снова открыли этот же кредит, хотя меня там вообще не было! Я не понимаю, что происходит, ведь есть же официальная документация, ломбардные книги, в конце концов, записи с камер», – возмутилась женщина.

После этого Бабаева пошла в Службу ASAN и попросила проверить все свои задолженности. У женщины действительно не было ни одного долга, кроме надуманного ломбардом.

Дальше – больше. В ломбарде, по словам Р.Бабаевой, женщина по имени Лейли Мамедова, представившись юристом, озвучила объяснение, лишенное всякой логики. По словам последней, сотрудник, работавший ранее в ломбарде, некий Э.Б. якобы снял с ломбардского счета выплаты граждан и присвоил. В итоге, по их заверениям, он задолжал кредитной организации 25 000 манатов. И потому кредит Бабаевой считается «непогашенным», хотя это не помешало ломбарду вернуть женщине золото.

«На мой вопрос: «О каком золоте (42,8 грамм) тогда идет речь, если ломбард вернул мне мои украшения?» они отказываются отвечать. Равно как и на мой вопрос, почему сотрудник, «присвоивший» 25 тысяч манатов, все еще на свободе. Юрист сказала, что этим вопросом сейчас «занимаются», но на самом деле они больше интересуются тем, когда я верну им «долг»», – рассказала Бабаева.

Естественно, что Бабаева спросила, почему он должна отвечать за действия нечистоплотного работника, ведь это не ее, а проблемы ломбарда. Ей же ответили, что она ошибается, так как ее прошлый кредитный счет по-прежнему открыт, и она не платит по нему! Кроме того, женщине рекомендовали подать на Э.Баяни в суд, и только после того, как она получит с него украденные средства и возместит их ломбарду, ее долг будет считаться погашенным.

Возмущенная Бабаева заявила сотрудникам ломбарда, что как только закончится срок оплаты ее последнего кредита (900 манатов), она больше никогда не обратится к их услугам. И получила ответ, что ей не вернут заложенное золото, пока она не выплатит предыдущий долг, то есть несуществующий.

«Я просто в ужасе! Как такое безобразие может твориться в правовом государстве? Как мне быть теперь? Я обратилась с жалобой в Главное управление по борьбе с коррупцией, пожаловалась главе ЦБА с просьбой помочь мне в сложившейся ситуации. Возможно, публикация в СМИ поможет поскорее решить мой вопрос, ведь я трачу нервы, мое здоровье ухудшается, а я – инвалид 2-й группы. Кажется, что я просто в какой-то чудовищной западне», – отметила Бабаева.

В качестве доказательств своей правоты женщина предоставила Minval.az все чеки об оплате кредитов и документ из ASAN, подтверждающий отсутствие у нее каких-либо задолженностей.

Удивительно, что эта дикая история произошла в Небанковской кредитной организации Finex Kredit. А ведь компания зарекомендовала себя должным образом: сотрудничает с многими влиятельными организациями, финансовыми институтами, банками и государственными структурами, а также является уполномоченным агентом Национального Фонда Поддержки Предпринимательства, активно сотрудничает с Госслужбой по Управлению сельскохозпроектами и кредитами при Минисельхозе, финансирует фермеров и предпринимателей, что не может не внушать доверия. Вся эта информация опубликована на сайте организации.

И для того, чтобы подтвердить полученную от жалобщицы информацию, а также соблюсти объективность в деле изучения деталей случившегося, сотрудник Minval.az связался с Finex Kredit, где нам обещали перезвонить. Через некоторое время нам позвонил некий Рамин, почему-то отказавшийся полностью представиться, с указанием своей позиции. Однако мы предполагаем, что это был юрист компании, поскольку глава отдела стратегии и бизнеса Рафига Асланова обещала, что с изданием Minval.az свяжется именно юрист.

Рамин, хоть и связался с нами, говорил неохотно, чувствовалась его настороженность.

«По данному факту сейчас идет следствие, и поэтому я не стану ничего комментировать, дабы не нарушать тайну следствия», – сказал Рамин.

При этом он не опроверг и не подтвердил информацию, выданную Бабаевой. Более того, Рамин попытался припугнуть нас тем, что если мы опубликуем статью, то он пожалуется на наше издание, потому что мы якобы разглашаем материалы следствия. Однако после того, как наш сотрудник заявил ему, что для разглашения материалов следствия надо как минимум ими располагать, а мы даже не знаем, по какой статье возбуждено уголовное дело, о котором он говорит, и против кого, Рамин не нашелся что ответить.

Мы же выполняем свой профессиональный долг, рассматривая жалобу граждан и при этом не нарушая требований Закона «О СМИ», соблюдая объективность и беспристрастность, и апеллируя к фактам. А если исходить из логики Рамина, то журналисты ни о чем, кроме как о хорошем, писать не должны.

Так же «юрист» заявил, что если гражданку Бабаеву что-то не устраивает, она может обратиться в суд. На этой минорной ноте разговор в общем-то был окончен.

Далее, сотрудник издания обратился к юристу Зауру Байрамову, и попросил прокомментировать сложившуюся ситуацию и озвучить права женщины, оказавшейся, по сути, между «молотом и наковальней».

З.Байрамов отметил факт, что между Бабаевой и ломбардом был заключен договор, и при этом Бабаева свои обязательства выполнила в полном объеме и надлежащим образом, тем более что у нее есть подтверждающие правоту чеки и документы. И тот факт, что в ломбарде было совершено мошенничество и присвоены деньги, выплаченные Бабаевой, – проблема именно ломбарда, а не клиента.

Кроме того, юрист отметил, что ломбард не имеет права перечислять деньги с выплат нынешнего кредита в счет «неоплаченного прошлого», а тем более – удерживать золото, которое Бабаева заложила под последний кредит в размере 900 манатов, ибо это действие расценивается как посягательство на чужое имущество.

По словам юриста, Бабаева имеет полное право обратиться в соответствующие инстанции – полицию, прокуратуру, ЦБА. Если же Бабаева не будет удовлетворена решением этих структур, она должна отстаивать свои права посредством подачи искового заявления в суд и потребовать не только восстановления в правах, но и возмещения морального ущерба в финансовом эквиваленте.

Отметим, что действия сотрудника ломбарда, присвоившего деньги клиентов, подпадают под статью 194 Уголовного кодекса АР – приобретение имущества, заведомо полученного преступным путем, владение, пользование и распоряжение чужим имуществом, добытым преступным способом. Эти действия наказываются штрафом в размере от 3 до 6 тысяч манатов, либо ограничением свободы до трех лет. Те же действия в особо крупных размерах облагаются суммой штрафа, в два или в 4 раза превышающего размер нанесенного ущерба и лишением свободы до 3 лет. Если эти же действия совершены группой лиц, то в этом случае им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3-х до 7 лет.

Юрист и адвокат Акрам Гасанов, также прокомментировавший вышеприведенный случай, подтвердил тот факт, что в Азербайджане деятельность ломбардов никем не регулируется, любая компания и частные лица могут беспрепятственно заниматься этим: выдавать кредиты, брать в залог золото и драгоценности.

«В этом плане в азербайджанском законодательстве царит бардак. С одной стороны, вроде бы есть банки и небанковские кредитные организации, которым нужно получать от Центробанка лицензии, иметь первоначальный капитал – для банков это 50 миллионов, а небанковских кредитных организаций – это 300 тысяч как минимум. А ломбарды могут создаваться и функционировать безо всяких капиталов и лицензий. У большинства ломбардов мизерный капитал – от 5 до 10 манатов. Откуда-то они сами берут кредиты и отдают, а это уже банковская деятельность, и потому эти организации должны были зарегистрироваться либо как банки, либо как небанковские кредитные организации, получить в ЦБ лицензию. А ломбарды функционируют, по сути, незаконно», – сказал А.Гасанов.

С другой стороны, по словам А. Гасанова, ломбарды слишком обременяют заемщиков, и самый главный вопрос – залоговый.

«Первый риск и проблема в том, что люди сегодня сдают одно, а завтра при возврате денег им могут всучить совсем другое, потом иди, докажи, что ты сдавал. В договоре, как правило, пишется так: кольцо, серьги цепочка, граммы. Но им могут всучить вовсе не их вещи», – отметил юрист.

Но самое страшное, по его словам, тот факт, что ломбард вообще может внезапно закрыться: вкладчик приходит за вещами, а ломбарда и след простыл. Если же человек опоздает с выплатой хотя бы на день, ему заявляют: всё, твоя вещь уже пропала. Надо было вовремя платить. Хотя на самом деле вещь гораздо превышала по стоимости сумму, полученную в залог.

«Отмечу, что по закону ломбарды не имеют права присваивать залог, они должны подавать в суд и через суд реализовывать залоговый предмет на аукционе. Как видите, в этой сфере целый букет правонарушений. Лет 7 назад был подготовлен проект закона «О ломбардах», где для ломбардов устанавливались определенные правила, что они должны получать у ЦБ лицензию, и, соответственно, контролироваться Центробанком, и это было бы на самом деле очень хорошо, потому что ломбарды ведут нездоровую конкуренцию с банками и небанковскими кредитными организациями. Но закон до сих пор не принят, и, по моим сведениям, в ходе всяческих обсуждений – тайных, закрытых, непубличных, этот проект был сильно смягчен, теперь в нем требования лицензии, и так далее. Но каким бы ни был законопроект, его нет – так или иначе, и потому это ломбардовское безобразие продолжается», – говорит А. Гасанов.

Юрист предложил сотруднику «Минвала» прогуляться у любой станции метро, дойти до ближайшей остановки и лично увидеть, какое количество ломбардов расположено на самых кротких отрезках пути.

А. Гасанов отметил, что один из излюбленных видов злоупотребления – это озвученный в статье: человек оплатил кредит, а ему нагло заявляют, мол, нет, голубчик, ты не заплатил. Объясняют эту аферу «кидаловом» одного из сотрудников – как в указанной нами ситуации с вкладчицей Ренатой Бабаевой. Но, по его словам, это правонарушение характерно не только для ломбардов, такое случалось и у небанковских кредитных организаций, и даже у банков.

«Например, аналогичная история была в Demirbank, Əmrahbank, и Muğanbank, закрытом в сентябре прошлого года (процесс все еще идет, людей вызывают, говорят им, что у них есть «неоплаченные кредиты», хотя люди давным-давно всё выплатили). Что могу сказать в плане страхования себя от подобных случаев: во-первых, хранить все чеки, все документы, сохранять все СМС-ки и даже записывать звонки сотрудников банка (или не банка). Даже если они не подали на вкладчиков в суд, то по-любому кредитная история вкладчика может быть весьма подгажена. А насчет того, что ломбард «кинул сотрудник» – так это вообще излюбленный прием. И даже если человек показывает чек об оплате, ему заявляют, что «чеки незаконны». По закону и существующей судебной практике, это не проблема заёмщика, а банка или небанковской кредитной организации, как в случае с Finex Kredit. Это проблема кредитора, а отнюдь, не заемщика. Ты назначил своего работника, дал ему в руки печать, я пришел, оплатил, мне дали соответствующую бумагу об оплате, я ушел. А положил твой работник в кассу деньги или не положил – это уже не моя проблема. У банков были такие судебные тяжбы, и банки эти пытались открещиваться от своих работников, и наезжать на заемщиков, чтобы они сами искали и разбирались с человеком, который их «кинул». Но есть и положительная тенденция: в последнее время суды все чаще и чаще встают на сторону заемщиков», – резюмировал Акрам Гасанов.

Яна Мадатова