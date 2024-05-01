Ильхам Алиев выступает на VI Всемирном форуме межкультурного диалога (видео)

В Баку начал свою работу VI Всемирный форум межкультурного диалога.
В рамках форума планируется провести десять панельных дискуссий и четыре пленарных заседания.
Среди тем, которые будут обсуждаться на форуме – образование, молодежь, защита культурного наследия на фоне изменения климата, ксенофобия, нелегальная миграция и другие.
В рамках форума также планируется проведение пленарного заседания “Укрепление доверия посредством межрелигиозного диалога” с участием более 100 религиозных лидеров из ряда стран.
На форме выступает президент Азербайджана Ильхам Алиев.