Карл III вернулся к работе после лечения от рака

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Король Великобритании Карл III вновь приступил к своим рабочим обязанностям, после того как прошёл курс лечения от рака. Об этом сообщается на официальной странице королевской семьи в соцсети Х.

«Его Величество Король Карл III возвращается к своим общественным обязанностям», — говорится в тексте.

Монарх и его супруга Камилла прошли лечение в центре Macmillan Cancer Centre в Лондоне, который специализируется на раковых заболеваниях. В Букингемском дворце подчеркнули, что своим примером Карл lll доказывает важность ранней диагностики болезни, а также необходимость бороться с ней, избавившись ото всех страхов.