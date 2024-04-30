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Повышенная температура в Азербайджане сохранится

Повышенная температура в Азербайджане сохранится

В апреле температура воздуха была на 12 градусов выше климатической нормы.

Об этом говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы. Отмечено, что в мае местами температура воздуха прогнозируется выше климатической нормы и летний сезон в этом году будет более жарким по сравнению с предыдущими годами.

Согласно заявлению заведующего отделом гидрометеорологии Каспийского моря Института географии, доктор агеографических наук Саида Сафарова, в прошлом году Всемирная метеорологическая организация и ряд международных центров прогнозировали повышение глобальной температуры в 2024 году из-за активации эффекта «Эль-Ниньо» еще на 0,1-0,2 градуса.

Говоря о том, какой будет температура воздуха в Азербайджане на фоне глобального потепления, он отметил, что точный прогноз на лето дать сложно.

«Потому что реализация долгосрочных прогнозов пока не очень высокая. Однако я думаю, что из-за активизации «Эль-Ниньо» в любом случае тенденция повышения температуры в регионе сохранится», – приводит АПА его слова.

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