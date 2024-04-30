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Религиозные лидеры и общественные деятели из более чем 40 стран проведут встречи в Баку и Шуше

Религиозные лидеры и общественные деятели из более чем 40 стран проведут встречи в Баку и Шуше

В Баку и Шуше в рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу пройдут встречи религиозных лидеров и общественных деятелей из более 40 стран мира.

Об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде на встрече с председателем Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви, викарием Патриарха Кирилла, митрополитом Анатолием, передает Report.

По его словам, в рамках форума при организации УМК пройдут мероприятия в Баку и Шуше, где религиозные лидеры и известные общественные деятели проведут дискуссии по укреплению доверия и другим вопросам посредством межрелигиозного диалога.

Пашазаде также подчеркнул, что отношения между УМК и Русской Православной Церковью основаны на взаимном доверии и сотрудничестве. Он высоко оценил усилия Патриарха Кирилла по предотвращению превращения армяно-азербайджанского конфликта в религиозный.

Митрополит Анатолий прибыл в Баку для участия в Бакинском саммите религиозных лидеров в рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу.

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