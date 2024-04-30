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ООН: Расчистка завалов после боевых действий в Газе займет 14 лет

ООН: Расчистка завалов после боевых действий в Газе займет 14 лет

Расчистка завалов в результате бомбардировок и боевых действий в секторе Газа займет не менее 14 лет.

Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

По оценкам ООН, боевые действия в секторе Газа привели к образованию порядка 37,5 млн тонн завалов по всей территории анклава. Большая часть из них полна неразорвавшихся бомб и других боеприпасов, а их расчистка может занять как минимум 14 лет. Наиболее пострадавшие районы находятся на севере сектора, за ними следуют Хан-Юнис на юге, Дейр-эль-Балах в центральной Газе и Рафах на самом юге анклава, который израильские силы когда-то назвали «безопасной зоной».

В последнем докладе УКГВ ООН также отмечается, что в Газе стремительно нарастает кризис психического здоровья.

«Более 200 дней беспощадного насилия и разрушений еще больше усугубили психосоциальные потребности [в Газе], особенно среди более чем миллиона детей, которые, по оценкам ЮНИСЕФ, нуждаются в защите психического здоровья, психологической и социальной поддержке», – приводит телеканал выдержку из документа.

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