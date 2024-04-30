Фицо поиздевался над сбором словаков для Украины

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал сбор словаков на помощь Украине «пуком в дерево», который не изменит ситуацию.

«Люди имеют право думать, что пули и бомбы важнее, чем, возможно, люди в Словакии, больные раком. Так пусть присылают оружие, а мне нечего им сказать. Если бы мы сегодня сказали: «Давайте сделаем сбор средств на лечение рака», мы бы, наверное, не собрали столько», – сказал он в интервью JOJ24.

В то же время Фицо заверил, что Словакия помогает Украине – он вспомнил о реверсе газа, утвержденном в 2014 году, а также о ремонте пограничного перехода. «Пусть каждый гражданин Словацкой Республики делает со своими деньгами, что хочет, это его решение. Знаете, как говорят чехи? Že prd do Stromovky (Это пук в дерево). Извините за выражение, это лишь символично», – добавил он.

Премьер уверяет, что одобренная помощь Украине от Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза ничего не изменит в войне с Российской Федерацией.

«Через год-два будет то же самое – все деньги будут потрачены, часть из них может быть украдена, но в Украине ничего не изменится, и мы будем там, где мы есть сейчас. Такое мое отношение. Поэтому я по-прежнему буду выступать за мирное урегулирование, за прекращение огня любой ценой», – сказал Фицо.