Глава МВФ предрекла мировой экономике период слабого роста

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Международный валютный фонд (МВФ) считает, что мировой экономике угрожает период слабого роста.

Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая на ежегодной бюджетной конференции ЕС в Брюсселе.

«Наш доклад о перспективах развития мировой экономики показывает, что она возвращается к достаточно слабой тенденции роста. Экономика США все еще, как представляется, движется вперед на всех парах, однако маловероятно, что это будет длиться долго. В Китае перспективы [дальнейшего роста] омрачаются вопросами, относящимися к рынку недвижимости. В Европе рост производительности труда отстает, отражая значительно менее объемные инвестиции в новые технологии, чем в Соединенных Штатах», – сказала глава фонда.

«Проблемой номер один» является уже упомянутый слабый рост, пояснила Георгиева. Кроме того, уточнила она, «проблемой номер два» стало «очень тяжелое бремя государственного долга».

При этом Георгиева в очередной раз предупредила о фрагментации мировой экономики, усиливающейся из-за нынешних геополитических потрясений.