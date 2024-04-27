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Байден готов к дебатам с Трампом

Байден готов к дебатам с Трампом

Президент США Джо Байден намерен поучаствовать в дебатах с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Reuters.

«Я не знаю когда, но я буду рад дебатировать с ним», – сказал Байден в интервью телеведущему Говарду Стерну.

В агентстве отмечают, что это заявление стало самым четким высказыванием Байдена по поводу перспективы президентских дебатов.

Указывается, что позиция Байдена разительно изменилась, ведь несколько месяцев он отказывался выступать на сцене с Трампом. Журналисты считают, что это произошло на фоне давления телевизионных сетей и представителей избирательного штаба Трампа, которые требовали, чтобы Байден согласился участвовать в дебатах.

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Байден готов к дебатам с Трампом
Мир

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