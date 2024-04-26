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США и Китай договорились работать над развитием отношений между странами

США и Китай договорились работать над развитием отношений между странами

Глава МИД КНР Ван И и госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи в Пекине договорились продолжить содействовать стабилизации и развитию китайско-американских отношений. Об этом говорится в заявлении МИД КНР.

«Обе стороны согласились продолжать усердно работать над стабилизацией и развитием китайско-американских отношений в соответствии с указаниями глав двух государств», – говорится в заявлении на сайте ведомства.

В документе указано, что стороны подтвердили прогресс, достигнутый в различных областях после встречи лидеров двух стран в Сан-Франциско в ноябре прошлого года. Также стороны согласились поддерживать обмены и контакты на всех уровнях, в частности в дипломатии, экономике, финансах, торговле, климате и военной сфере.

Ван И и Блинкен договорились, что Пекин и Вашингтон проведут первое заседание межправительственного диалога Китая и США по искусственному интеллекту. Также КНР и США впервые проведут консультации по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона и морским вопросам.

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