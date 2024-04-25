Сийярто: Венгрия планирует закупать больше газа у Азербайджана

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Приезжая в Баку каждый раз, я вижу новшество, красоту, современность, с чем и поздравляю вас.

Об этом заявил министр иностранных дел и международной торговли Венгрии Петер Сийярто, выступая на заседании межправительственной комиссии в Баку, передает АПА.

Министр отметил, что Венгрия и Азербайджан уже 14 лет являются стратегическими партнерами, связи между двумя странами находятся на высоком уровне:

«Те, кто когда-то критиковал нас за наши отношения с Азербайджаном, теперь встают в очередь, чтобы сфотографироваться с президентом Азербайджана».

Министр Сийярто отметил, что в прошлом году товарооборот между Азербайджаном и Венгрией достиг высокого уровня, превысив 120 миллионов долларов: «Наше сотрудничество в области энергетики вносит вклад в безопасность Венгрии. Учитывая текущую ситуацию, наше сотрудничество в энергетическом секторе очень важно».

Министр напомнил, что в прошлом году азербайджанский газ дошел до Венгрии, и добавил, что Венгрия планирует закупать газ у Азербайджана в большем объеме, обе стороны заинтересованы в этом.