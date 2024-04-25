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Трамп готов к дебатам с Байденом

Трамп готов к дебатам с Байденом

Бывший президент США Дональд Трамп готов провести дебаты с нынешним американским лидером Джо Байденом в любое ближайшее время.

«Я бы с удовольствием провел дебаты с ним. Я готов, хочу и могу, как я уже сказал, давайте сделаем это сейчас, давайте завтра. Давайте сделаем это сегодня вечером. Есть те, кто говорит, что он [Байден] не может или не хочет проводить дебаты», – сказал Трамп в интервью телеканалу Action News.

«Я думаю, что будет большое давление [на Байдена], в какой-то момент ему придется пойти на дебаты», – отметил экс-президент.

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