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В Баку экстренно сел борт Air France, объявлена тревога (фото)

В Баку экстренно сел борт Air France, объявлена тревога (фото)

В Международном аэропорту Гейдар Алиев была объявлена тревога по причине экстренного приземления самолета авиакомпании Air France, говорится в сообщении Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Лайнер Boeing 777, следовавший по маршруту Осака-Париж, направил в бакинский аэропорт запрос на экстренную посадку из-за задымления на борту воздушного судна.

Все аварийно-спасательные службы в Бакинском аэропорту в рамках объявленной тревоги были приведены в готовность. Самолет авиакомпании Air France успешно приземлился в 16:37 по бакинскому времени.

280 пассажиров, находящихся на борту самолета были немедленно эвакуированы, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время самолет осматривается и организуется комплекс необходимых мероприятий для установления всех причин происшествия.

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