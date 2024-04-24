Фазиль Мустафа: Серьезное столкновение сил в Армении вполне вероятно

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Армения продолжает накалять ситуацию на Южном Кавказе. Вот уже прозвучало заявление генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова, который в интервью российским «Известиям» сказал, что «аналитики секретариата указывают, что баланс сил на Южном Кавказе в случае выхода Армении из ОДКБ может измениться, однако в этом случае сработают те факторы региональной безопасности, действие которых сейчас достаточно сложно спрогнозировать и просчитать». То есть в ОДКБ серьезно рассматривают возможность противостояния угрозе со стороны Запада в связи с усилением его позиции в Армении. А здесь еще секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отказался от участия в международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности в Санкт-Петербурге, а глава армянской парламентской комиссии по внешним связям Саргис Ханданян заявил, что вышедшие из Карабаха российские миротворцы не могут передислоцироваться в Армению, что в целом, конечно же, совершенно не разряжает геополитическую положение этой страны в регионе.

Депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа комментирует Minval.az вытекающие из происходящего вопросы.

– Допускаете ли вы вероятность в будущем силового противостояния ОДКБ с западными силами в южнокавказском регионе?

– У государств-членов ОДКБ имеется собственная выработанная стратегия и согласно ей, по отношению в целом к Западу и в отдельности к какой-либо западной стране предусматривается выполнение функций, которые были актуальны во времена прежнего Варшавского договора. Например, для стран, входящих в пространство СНГ, существуют определенные обязательства с точки зрения защиты внешних границ, обеспечения внутренней безопасности и мер по предотвращению внешней агрессии.

При этом Армения заявила, что заморозила свою деятельность в ОДКБ и связывает это с позицией России в Карабахской войне. Но это лишь слова, а на деле Армения не выходила из организации. Поэтому превращение Армении в плацдарм для западных сил не может не беспокоить другие страны-члены ОДКБ. Так что обсуждение данного вопроса в рамках ОДКБ совсем небеспочвенно, поскольку для них этот вопрос имеет стратегическую ценность и затрагивает такие вопросы, как степень воздействия Запада через Армению на ОДКБ.

Позиция Армении ясна – она нацелена на рост присутствия Запада и это может стать причиной серьезного конфликта, потому как у Армении перед этой организацией свои очень серьезные обязательства и отказаться от них не так-то просто. Потому в ОДКБ во главе с Россией уже заинтересовалась этой тематикой.

– Главный редактор российского журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что странам Южного Кавказа (Азербайджану и Грузии) и государствам, примыкающим к региону (России, Турции и Ирану), необходимо создать формат консультаций, чтобы не допустить превращения Армении в плацдарм влияния Запада. Считаете ли вы реальным создание такого консультационного органа на уровне руководителей структур безопасности этих государств?

– Такой подход связан с факторами, беспокоящими непосредственно саму Россию. Если исходить из того, что в этом регионе каждая страна действительно ведет собственную независимую политику, то роль Армении в качестве рупора Запада является основным беспокоящим Россию элементом с точки зрения перспективы. Именно об этом и говорит Коротченко.

Однако здесь следует уделить определенное внимание и странам, поощряющим Армению, и, в частности Ирану. Он должен яснее выразить свою позицию. В чем он больше заинтересован? В сохранении стабильности в регионе или реализации политики, которая побудит Армению занять еще более агрессивную позицию, чем сами западные страны? Сегодня Иран ведет именно такую политику. Поэтому отсутствие ясности его позиции может побудить региональные страны начать совместно обсуждать вопросы безопасности.

Вот почему основным дестабилизирующим фактором в регионе является Иран, и мы неоднократно это отмечали. Но следует полагать, что Иран пока не готов корректировать политику и выступает со своих мелочных и корпоративных позиций. Хотя улучшение отношений с Азербайджаном должно стать более важной стратегической целью Ирана, поскольку позиция Азербайджана в этом регионе наиболее весомая. И если бы Иран воспользовался этой возможностью, то стали бы проявляться контуры и улучшения ее отношений с Турцией и государствами Центральной Азии. Так что я думаю, предложение о необходимости проведения подобных консультаций было выдвинуто с учетом именно всех этих факторов.

– Есть мнение, что Запад укрепляется в Армении не столько для того, чтобы выдавить Россию из Южного Кавказа, сколько для того, чтобы противостоять расширению возможностей стратегически важного для экономики России транспортного коридора «Север-Юг». Вы согласны с этим?

– Желание Запада укрепиться в Армении не сводится лишь к созданию зоны контроля в регионе, поскольку сама Армения, представляет собой малоразвитую с экономической и нестабильную с политической точки зрения страну, и потому просто не дотягивает до уровня плацдарма. Вот почему я считаю нереальной такую, основанную якобы на экономическом потенциале Армении, политику Запада. Все намного проще. Запад вступает в эту игру, исходя из желания самой Армении, поскольку слишком уж силен российский фактор как в регионе, так и на территории Армении. Это и объясняет то, что Армения никак не может вести собственную суверенную политику. Вот почему не следует ожидать спокойного отношения России на происходящее здесь. Россия уже относится к Армении как к некоему плацдарму Запада в регионе и рассматриваются вопросы собственной безопасности, исходя не из того, что предпринимает Армения, а того, как действует Запад. Потому и озвучиваются мысли о том, что Пашинян портит отношения с Россией по указанию Запада. Однако как-то не видно, что Армения действительно поддаётся какой-то западной провокации и действует по их наущению. Для этого она просто не обладает достаточным уровнем независимости.

Другое дело, что Запад заинтересован в сохранении напряжённости в нашем регионе и самым слабым звеном является Армения. Поэтому вопросу противостояния с Россией посредством Армении и уделяется такое внимание.

Но нам все это в принципе выгодно поскольку на фоне происходящего мы, с одной стороны, ведем свою независимую политику, а с другой – придерживаемся нейтральной позиции. Азербайджану необходимы мир и стабильность в регионе. И если сильные государства и столкнутся когда-нибудь здесь друг с другом, то опасность для нас несколько минимизируется тем, что это произойдёт на территории другого государства.

– Может ли что-либо реальное противопоставить Армении Россия или ОДКБ, если она, например, подаст заявку на вступление в НАТО?

– Да, мы станем свидетелями конкретного ухудшения отношений. Этот мотив был основным в украинском вопросе. Основной причиной катастрофы, которую мы наблюдаем в этой стране стал отказ от желания вступить в НАТО. Для умных армянских политиков это должно было послужить уроком, но даже если сегодня они не обращаются в НАТО с официальной просьбой о членстве, то весь вектор их политики направлен исключительно на Запад и в ходе встреч с представителями ЕС и США звучат антироссийские призывы. Конечно же, Россия не оставит это без ответа. Хотя бы потому, что Россия всегда укрепляла свою позицию в нашем регионе посредством Армении. Именно поэтому сегодня у России так много вариантов давления на малосуверенную Армению. Плюс фактор армян, проживающих в России, который тоже не появился просто так. И наконец, еще один фактор – реальная и способная влиять на ситуацию военная сила России, которая сосредоточена в Армении. Так что серьезное столкновение сил в Армении вполне вероятно.

Рауф Насиров