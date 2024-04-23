Штайнмайер – о вкладе турков в процветание Германии

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл 22 апреля в Стамбул.

Это первый за десять лет визит федерального президента в Турцию, передает Азертадж со ссылкой на новостной портал tagesschau.de.

Сообщается, что Франк-Вальтер Штайнмайер находится в стране с трехдневным визитом по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Федеративной Республикой Германия и Турецкой Республикой.

Во время посещения в первый день стамбульского вокзала Сирекчи, откуда, начиная с 1961 года, сотни тысяч турецких граждан отправлялись в Германию, Франк-Вальтер Штайнмайер высоко оценил достижения турецких мигрантов и их вклад в процветание страны.

Сегодня в Германии проживают почти три миллиона человек турецкого происхождения, «которые помогают формировать наше общество», – заявил федеральный президент.

Отметив, что «они помогли построить нашу страну, сделали ее сильной и принадлежат сердцу нашего общества», глава государства напомнил, что миграции турков в Германию предшествовала миграция немцев в Турцию: в XIX веке бедность и безработица вынудили мастеров перебираться из Германии в Анатолию. А в годы нацизма Турция стала убежищем для многих немецких художников и интеллектуалов.

«В то время как немцы помогали проектировать и строить новую столицу – Анкару – в 1930-х годах прошлого века, именно мигранты из Турции помогали создавать экономику молодой Федеративной Республики в 1960-х годах и на протяжении четырех поколений внесли решающий вклад в наше процветание», – сказал Президент Германии.

В поездке Франка-Вальтера Штайнмайера сопровождают несколько граждан Германии турецкого происхождения. Среди них – владелец кебабной в Берлине, ресторатор в третьем поколении Ариф Келес, который взял с собой в самолет замороженный донер-кебаб весом 60 килограммов и соусы. Ресторатор намерен подать это блюдо вечером на приеме в летней резиденции посла Германии в Стамбуле.