Гибридная война против Азербайджана: в авангарде – Франция, США, Брюссель

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Превратив Армению в центр продвижения антиазербайджанской повестки и столкновения между Западом и Россией, иностранные силы влияния более всего навредили самой Армении: ей грозит новая изоляция, поскольку региональные соседи республики могут потерять терпение и стать единомышленниками на почве ее деструктивных действий, дабы избежать нового боестолкновения на Южном Кавказе по заказу внерегиональных игроков. Так что Армения, позволившая Парижу, Вашингтону и Брюсселю заложить бомбу на своей же территории, пострадает более остальных, хоть взрывная волна коснется и других.

За короткий период в регионе Южного Кавказа произошли весьма знаменательные, но до маразма противоречивые события. Выделим из этой «массы» уход российских миротворцев с территории Азербайджана, недовольство США их выводом, отзыв посла Франции из Баку и брюссельский «шабаш».

Начнем с миротворцев. Как известно, основной целью российского миротворческого контингента в Карабахском регионе было поддержание режима прекращения огня между Арменией и Азербайджаном. Баку не всегда был доволен ими, а Ереван поносил почем зря, однако в целом со своей миссией они справились. И хоть с территории Армении время от времени ведется обстрел азербайджанских позиций, однако назвать такое положение «войной» – нельзя, хотя совершенно не исключено, что подготовка к ней усилиями внерегиональных игроков, все же, идет. В этом процессе более всего «торчат уши» Парижа, Брюсселя и Вашингтона, сколько бы, на словах, они ни выступали за мирное урегулирование армяно-азербайджанского конфликта, параллельно накачивая Армению оружием, идеологией и инструментами, соответствующими гибридной войне. Так что не исключено, что надобность в росмиротворцах еще будет, другое дело, запросит ли их Баку.

Что же касается нынешнего выхода, то он решен на уровне президентов Алиева и Путина, что подтвердили официальные спикеры обоих лидеров. Но, «на беду», вывод миротворцев не сопровождался никакими эксцессами, которые бы дали возможность Западу наброситься с критикой на Москву или Баку, либо на обе столицы. Однако в Вашингтоне, все же, нашли причину «проехаться» по России, причем, лишенную здравого смысла. Если б «русские» не ушли (а Запад остро критиковал их присутствие в Карабахском регионе), поднялся бы жуткий скандал. Но они вывели свой контингент, что тоже стало причиной недовольства США: заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Патель нес какую-то несуразицу, комментируя их уход.

«Честно говоря, мы не заметили ничего, что указывало бы на то, что российские вооруженные силы способствуют более мирному и стабильному Южно-Кавказскому региону, и события, произошедшие в Нагорном Карабахе осенью прошлого года, весьма показательны в этом смысле. И это еще один важный момент или пример того, насколько ненадежным союзником или партнером является Россия», – сказал он. Ну и, разумеется, добавил, что США со всей решительностью поддерживают усилия Армении и Азербайджана по достижению прочного и достойного мира и готовы продолжать в том же духе.

Между тем «хорошие русские или плохие», надежные или ненадежные, судить не ему. Досрочный уход миротворцев РФ был абсолютно логичным, поскольку Лачинская дорога находится под контролем Баку, и исключительно ему решать, требуется, при имеющейся данности, присутствие – отсутствие миротворцев. В общем, «трагедия» состоит в том, что Алиев и Путин не разругались на почве досрочного вывода. Но, с другой стороны, не в том ли, что присутствие миротворцев РФ в регионе, все же, было сдерживающим фактором для Баку и Еревана, поскольку от первого (это усиленно муссируется на Западе) ожидают «агрессию в отношении Армении», которую внерегиональные игроки не успели подготовить к попытке масштабного военного реванша с дестабилизацией региона Южного Кавказа с ее экспортом окрест. То есть what the hell – «русские» и Алиев сорвали «наши планы»?

И какой еще сюрприз готовят Путин и Алиев Западу? Мало того, что не разругались, они еще и встречаются 22 апреля в Москве, планируя, по сообщению пресс-службы Кремля, рассмотреть в ходе рабочего визита президента АР в Первопрестольную, «ключевые вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также провести обстоятельный обмен мнениями по актуальной региональной проблематике». Более того, президенты вознамерились встретиться с ветеранами строительства Байкало-Амурской магистрали (какой «интим»!), прокладку которой в годы работы в Совмине СССР курировал отец Ильхама Алиева – Гейдар Алиев.

Запад, однако, не сдается и крепко, но задешево держится за Армению, бросая открытый вызов Азербайджану, на который тот отвечает. Так, Париж отозвал своего посла из Баку «для консультаций» по причине «продолжения со стороны Азербайджана действий, наносящих ущерб двусторонним отношениям». Дипломата принял президент Макрон, и было бы очень смешно, если бы его прямая речь не была откровенно лицемерной – месье Эммануэль, сообщили в МИД Франции, пожелал, чтобы «азербайджанская сторона прояснила свои намерения». Что же до Парижа, он «поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном с учетом норм международного права и соблюдения принципа территориальной целостности обоих государств». То есть тех принципов, которые Париж сам же и нарушает на каждом шагу.

Как Франция выполняет столь примерную миролюбивую миссию, хорошо известно: она неоднократно инициировала проекты документов, направленных против Баку, в Совбезе ООН, Евросоюзе, Франкофонии и на других международных площадках во вред этой самой территориальной целостности и суверенитету Азербайджана. На границе АР и РА «пасутся», в составе «наблюдательной миссии», ее засланные «казачки», а армянская армия пополняется французским (и индийским) вооружением. В конце прошлого года Азербайджану пришлось объявить двух сотрудников посольства Франции в Баку персонами нон-грата, а месяц спустя силовики Азербайджана задержали гражданина Франции по обвинению в шпионаже. Франция тоже выслала двух азербайджанских дипломатов.

Заметим, что Франция далеко не вдруг горячо возлюбила Армению: для усиления этого «чувства» она нашла подходящий момент – бесславного, для армян, завершения карабахской войны 2020 года, когда Россия начала «отказывать» в помощи Еревану и сепаратистскому режиму «НКР» и приложила руку к завершению кровопролития. И «полюбила», имея в виду еще и то, что предварительно ей удалось внедрить «своего человека» в Тбилиси – французский дипломат грузинского происхождения Саломэ Зурабишвили стала президентом Сакартвело. От этого важного факта, учитывая деструктивную роль сегодняшнего президента Грузии для ее исторической родины, отмахиваться не стоит – за ним, надо думать, стоит вынашиваемая Парижем идея создания армяно-грузинского «демократического» альянса против Азербайджана. Но пока реализация этого замысла – фактической колонизации, для начала, двух республик Южного Кавказа, не удалась: власти Грузии из последних сил противятся соответствующему раскладу, в который, помимо Парижа, весьма энергично замешан и Брюссель.

Надо думать, что в срыве планов колонизации государств Южного Кавказа различными центрами силы Запада заинтересованы также Турция и Иран. Анкара, напомним, является стратегическим партнером Азербайджана, и внесла существенный вклад в его победу над Арменией. Кроме того, отношения Турции и Франции далеко не блестящи и, скорее, они обострятся хотя бы на почве Греции (Париж сунул нос и в них). Что же касается Ирана, он, при всей его поддержке Армении, может сменить милость на гнев, поскольку ни в коем случае не потерпит на своей границе вооруженного контингента западных стран. Кроме того, вмешательство внерегиональных сил сорвет реализацию транспортного коридора «Север-Юг», соединяющего Россию, Азербайджан и Иран с выходом в Персидский залив. Так что последнему военный хаос, на который ориентированы на Южном Кавказе Париж, Вашингтон и Брюссель, остро избыточен. К тому же угрозу большой войны на Ближнем Востоке никто не отменял, и неизвестно, учитывая вероломность Еревана, как он поступит в отношении Ирана в случае, если она грянет.

Словом, говоря о безопасности и поиске «защитников» (Армению давно пора защищать от самой Армении, причем, здравомыслящей частью армянского общества), РА пошла по ложному пути вместо того, чтобы решать острые вопросы оперативно и в региональном формате без заказа «дружить против» соседних стран в угоду Западу с его не благими намерениями в контексте стабильности Южного Кавказа и граничащих с ним государств.

Вместо этого Пашинян не побрезговал «ласками» в Брюсселе председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и госсекретаря США Энтони Блинкена, которые не пригласили на эту встречу президента Алиева, что, естественно, вызвало негативную реакцию и Азербайджана, и Турции. По сути, встреча носила характер не мирного урегулирования (ее по определению нельзя было проводить без Баку), а сталкивания лбами Армении и Азербайджана. В Брюсселе Армению под руководством ее революционного премьера так захвалили, ЕС и США в своем совместном заявлении так «мощно» поддержали Пашиняна (в том числе, для внутриармянского пользования), что от «успеха» у него не могла не закружиться голова (это понятно, ввиду отсутствия у революционного премьера политического опыта и дипломатического чутья).

Более того, ЕС и США объявили о разработке плана помощи Армении «в целях снижения рисков» для нее, диверсификации торговли и укрепления экономической и институциональной устойчивости. Особо важным моментам является работа в рамках партнерства Брюсселя и Еревана в целях ускорения реформ в Армении: разумеется, не без участия США. Но если у Пашиняна нет политического опыта, он хотя бы должен был справиться с элементарной арифметикой, потому как на «грандиозные» планы шельмования, а не помощи в развитии Армении, ЕС пообещал расщедриться на 270 млн евро (это на ближайшие четыре года), а США (всего лишь планируют) предоставить Еревану 65 млн долларов. Надо думать, что важность арифметических вычислений в уме дошла до Пашиняна только по возвращении домой.

Понятно, что в «благодарность» Армения должна окончательно сделать ручкой ОДКБ, ЕАЭС, России и вывести военную базу последней с территории РА. Пограничникам РФ, охранявшим десятилетиями границу Армении с Турцией и Ираном, прощальный жест, напомним, уже сделан – как выяснилось, из-за того, что они «угрожают безопасности Армении», потому как ее границы «стали более уязвимыми». Для сравнения: Армения ежегодно получала от России (трансферты, экспорт, топливные субсидии и т.д.) порядка 14 млрд долларов, но развитее она от этого не стала. А нынче кланяется Брюсселю и Вашингтону менее чем за 1% от этой суммы.

Незавидно. И скоро станет понятно следующее: во-первых, Армения быстро обнищает и превратится в плацдарм для противостояния России, Азербайджану, Турции, Ирану с заведомо проигрышных позиций по всем направлениям, в первую очередь – военному. Во-вторых, она станет изгоем в своем же регионе, поскольку его участники не допустят, без массированного сопротивления, появления анклава западного влияния в собственном ареале.

Таким образом, Армения сама заложила на своей территории бомбу не столь замедленного действия, приняв предложенную ей гибридную войну против России, Азербайджана и даже, в определенном смысле, против Грузии, а вместе с ними – против Ирана, Турции и, не исключено, той части мусульманского мира, до которого у Парижа, Брюсселя и Вашингтона дотянутся руки.

А теперь задумаемся над тем, что бы могло быть в случае, если бы Армения повела себя иначе: а) не клюнула на отработанные западные технологии (они еще никому не принесли пользы, одна разруха); б) наладила нормальные добрососедские отношения с Азербайджаном; в) умеренно дистанцировалась от российского «влияния», не превращаясь во враждебную РФ страну; г) в пределах разумного и взаимовыгодного поддерживала отношения с Западом без ущерба для безопасности государств региона. Словом, действовала бы в соответствии и адекватно своему геополитическому статусу и внутренним возможностям.

Вот тогда бы Армения стала вполне, что главное, защищенной страной, с небольшой, но достаточно развитой экономикой, участницей даже не одного, а более транспортных коридоров, средне привлекательной для иностранных инвестиций и своей же диаспоры и т.д. в контексте тех дивидендов, которые позволяют ей получить мирное сосуществование в региональном масштабе.

Вместо этого она оказалась в ловушке. Теоретически страна может из нее выбраться, но, как показывают реалии дня (условно – вчерашнего и сегодняшнего), в практике она не сильна. Одно дело – репутация армян как людей «деловых», что тоже уже можно подвергать сомнению на коллективном уровне, другое дело – репутация Армении как дельного и ответственного государства. Такое государство не вступило бы в альянс вдохновителей и исполнителей гибридных войн – тем более, против соседей.

Ирина Джорбенадзе