Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность привлечения Иерусалимского патриарха Феофила III к посредничеству между Россией и Украиной. Об этом сообщает израильское издание Ynet со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, патриарх может стать дополнительным каналом связи между Москвой и Киевом. Источники утверждают, что в конце июня у Феофила III запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

В Вашингтоне считают, что глава Иерусалимской православной церкви пользуется доверием обеих сторон конфликта и обладает значительным моральным авторитетом. Собеседники Ynet отмечают, что его репутация аполитичной религиозной фигуры может способствовать продвижению мирных инициатив.

По информации источников, администрация Трампа рассчитывает добиться прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта, рассматривая это как один из ключевых внешнеполитических приоритетов.