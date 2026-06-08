Армения в 2025 году не выплатила членский взнос в ОДКБ, заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян, представляя в Национальном собрании годовой отчет об исполнении государственного бюджета МИД РА за 2025 год.

«Мы не выплатили членский взнос по простой причине — нашего участия в организации попросту не было», — сказал Мирзоян.

Напомним, Армения с 1 января 2024 года заморозила свое участие в ОДКБ.

5 июня, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения не планирует активизировать участие в ОДКБ.