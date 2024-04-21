ВСУ уничтожили еще 39 единиц вражеской бронетехники

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Суточные потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 21 апреля, составляют 950 военнослужащих, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 459530 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 41 артиллерийскую систему и 4 средства ПВО. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.04.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 459 530 (+950) человек ликвидировано;

танков – 7229 (+16) ед.;

боевых бронированных машин – 13 896 (+23) ед.;

артиллерийских систем – 11 719 (+41) ед.;

РСЗО – 1046 ед.;

средства ПВО – 767 (+4) ед.;

самолетов – 347 ед.;

вертолетов – 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9379 (+38) ед.;

крылатые ракеты – 2115 (+6) ед.;

корабли/катера – 26 ед;

подводные лодки – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 15785 (+68) ед;

специальная техника – 1926 (+8) ед.