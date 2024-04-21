ВСУ уничтожили еще 39 единиц вражеской бронетехники

Суточные потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 21 апреля, составляют 950 военнослужащих, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 459530 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 41 артиллерийскую систему и 4 средства ПВО. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.04.24 ориентировочно составили:
личного состава – около 459 530 (+950) человек ликвидировано;
танков – 7229 (+16) ед.;
боевых бронированных машин – 13 896 (+23) ед.;
артиллерийских систем – 11 719 (+41) ед.;
РСЗО – 1046 ед.;
средства ПВО – 767 (+4) ед.;
самолетов – 347 ед.;
вертолетов – 325 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 9379 (+38) ед.;
крылатые ракеты – 2115 (+6) ед.;
корабли/катера – 26 ед;
подводные лодки – 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн – 15785 (+68) ед;
специальная техника – 1926 (+8) ед.