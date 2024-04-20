Во Франции призвали западные страны прекратить поставлять Киеву оружие и деньги

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Отказ от переговоров по Украине разоряет Францию, заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Премьер-министр Франции Габриэль Атталь только что осмелился заявить: «Если мы продолжим поддерживать украинцев, они будут продолжать держаться!» Было бы лучше, если бы он сказал правду: «Если мы продолжим поддерживать украинцев, они будут продолжать погибать!», — написал Филиппо.

По мнению политика, отказ от переговоров по Украине усугубляет человеческие страдания, а также разоряет Францию и может в будущем подвергнуть ее серьезной опасности. Он призвал западные страны прекратить поставлять Киеву оружие и деньги.

Ранее Филиппо выразил мнение, что Евросоюз уничтожил свою экономику санкциями при провальной попытке ослабить Россию. Он отметил, что рост российской экономики почти в пять раз больше роста французской.