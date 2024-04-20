Эльчин Азизов станет членом жюри шоу «Маска»

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В юбилейном сезоне популярного шоу «Маска» организаторы ввели новое правило — в качестве пятого судьи в каждом выпуске будет выступать человек, так или иначе связанный с проектом. Об этом пишет портал «Народная дипломатия». Среди тех, кто уже попробовал себя в этой роли, были Стас Пьеха, Лариса Долина, Дима Билан и другие известные персоны.

Недавно стало известно, что в следующем эпизоде от 28 апреля пятым членом жюри станет Эльчин Азизов — популярный участник прошлого сезона под маской Мандрила. Поклонники в восторге от возвращения этого обаятельного и остроумного героя проекта.