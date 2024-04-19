Алиев и Шольц проведут переговоры в Берлине |
Ильхам Алиев и Владимир Путин проведут переговоры в Москве 22 апреля |
Армянские СМИ сообщили, что Варданян объявил голодовку в бакинской тюрьме |
Страны G7 выступили с призывом к Баку и Еревану |
Лавров: Армения сама не может определить зону ответственности ОДКБ на своей территории |
Лавров рассказал о гарантиях для Украины в стамбульском соглашении (видео) |
Иран не будет отвечать Израилю на удар по Исфахану |
В Иране заявили, что сбитые над Исфаханом БПЛА запустили с территории страны |
США заблокировали в СБ ООН принятие Палестины в качестве полноправного члена организации |
Главное Общество

В Товузе мужчина облил женщину бензином и поджег

В Товузе мужчина облил женщину бензином и поджег

В Товузском районе молодой мужчина облил женщину бензином и поджег, пострадавшая получила серьезные ожоги, сообщает Report.

Инцидент произошел в селе Ашагы Гушчу.

Пострадавшей является жительница Шамкирского района Т.Мамедова (1990 г.р.).

Житель Товузского района Рёял Тагиев (2002 г.р.), который предположительно состоял с Мамедовой в неофициальных отношениях, облил ее бензином и поджег. Пострадавшая была госпитализирована с тяжелыми травмами госпитализирована в ожоговый центр при Медицинском центре Нариманова, сообщили в TƏBİB.

Согласно информации, у нее диагностированы термические ожоги 2-й и 3-й степени лица, обеих верхних конечностей, поверхности туловища, ног.

В гянджинской региональной группе МВД подтвердили информацию. Тагиев задержан сотрудниками полиции и передан следствию, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 126.1 УК.

По факту ведется расследование.

Теги:
Из этой рубрики
В Товузе мужчина облил женщину бензином и поджег
Общество

В Товузе мужчина облил женщину бензином и поджег

2024/04/19, 16:15
Армянские СМИ сообщили, что Варданян объявил голодовку в бакинской тюрьме
Общество

Армянские СМИ сообщили, что Варданян объявил голодовку в бакинской тюрьме

2024/04/19, 15:56
В Меджлисе подняли вопрос высоких цен в частных школах
Общество

В Меджлисе подняли вопрос высоких цен в частных школах

2024/04/19, 14:32
Закрывается Бакинский французский лицей
Общество

Закрывается Бакинский французский лицей

2024/04/19, 14:19
Азербайджанских школьников научат любить природу
Общество

Азербайджанских школьников научат любить природу

2024/04/19, 14:00
В Азербайджане повышаются оклады должностных лиц налоговых органов
Общество

В Азербайджане повышаются оклады должностных лиц налоговых органов

2024/04/19, 13:23
В Азербайджане будет 30 градусов тепла
Общество

В Азербайджане будет 30 градусов тепла

2024/04/19, 12:51
В Ходжавенде обнаружены взрывчатые вещества армянского производства (фото)
Общество

В Ходжавенде обнаружены взрывчатые вещества армянского производства (фото)

2024/04/19, 12:34
В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы
Общество

В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы

2024/04/19, 12:14