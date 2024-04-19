В Товузе мужчина облил женщину бензином и поджег

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В Товузском районе молодой мужчина облил женщину бензином и поджег, пострадавшая получила серьезные ожоги, сообщает Report.

Инцидент произошел в селе Ашагы Гушчу.

Пострадавшей является жительница Шамкирского района Т.Мамедова (1990 г.р.).

Житель Товузского района Рёял Тагиев (2002 г.р.), который предположительно состоял с Мамедовой в неофициальных отношениях, облил ее бензином и поджег. Пострадавшая была госпитализирована с тяжелыми травмами госпитализирована в ожоговый центр при Медицинском центре Нариманова, сообщили в TƏBİB.

Согласно информации, у нее диагностированы термические ожоги 2-й и 3-й степени лица, обеих верхних конечностей, поверхности туловища, ног.

В гянджинской региональной группе МВД подтвердили информацию. Тагиев задержан сотрудниками полиции и передан следствию, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 126.1 УК.

По факту ведется расследование.