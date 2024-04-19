ASAN xidmət и ООН запустят совместный проект

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Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана (ASAN xidmət) и Организация Объединенных Наций (ООН) запустят совместный проект.

Как сообщает ASAN xidmət, договоренность об этом достигнута на встрече главы Госагентства Ульви Мехтиева с заместителем генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа.

В ходе встречи стороны согласовали реализацию нового проекта сотрудничества между Государственным агентством и ООН с целью внедрения модели ASAN xidmət в различных странах.