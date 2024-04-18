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Кайрат Сарыбай: В результате успешной операции Азербайджана карабахский конфликт ушел в историю

Кайрат Сарыбай: В результате успешной операции Азербайджана карабахский конфликт ушел в историю

Многолетний карабахский конфликт в регионе, в результате успешной военной операции, проведенной Азербайджаном в 2020 году, ушел в историю.

Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь Совета по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайрат Сарыбай, передает АПА.

Он подчеркнул, что проекты постконфликтного периода, реализуемые в регионе, находятся под вниманием:

«Одним из главных приоритетов организации является укрепление военно-политического сотрудничества. Это очень важно, особенно на фоне геополитических изменений в мире. В частности, в результате мер, предпринятых Азербайджаном для решения карабахского вопроса в 2020 году, конфликт в регионе ушел в историю. В настоящее время в регионе в постконфликтный период реализуются восстановительные мероприятия. Хочу также отметить, что важно укреплять экономическое сотрудничество между нашими странами. Потому что и Казахстан, и Азербайджан находятся в крупных мировых транспортных сетях. В связи с этим возникает необходимость дальнейшего увеличения возможностей экономического сотрудничества в рамках организации», – добавил он.

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