«Спорить бесполезно». Сатановский смирился с «дерусификацией» Южного Кавказа

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История последних 300-350 лет Российский империи, а потом Советского Союза, на излете Российской Федерации на Северном Кавказе, Южном Кавказе и в Средней Азии подошла к концу.

Об этом заявил президент российского Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

«Будет что-то новое, но другое, в новых обстоятельствах. Мы сегодня находимся в центре большой войны с Западом, где цена вопроса не та или другая военная база, в том или ином историческом регионе, а существование России, а может и существование всего мира», – приводит news.am его слова.

По его словам, дерусификация Южного Кавказа – факт, и спорить с этим бесполезно.

«Заинтересована ли Россия начинать военную экспедицию или большую региональную войну против Турции одновременно с военным действиями в Украине? Нет, не заинтересована», – добавил Сатановский.