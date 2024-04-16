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Сокращена квота для совершения хаджа из Азербайджана

Сокращена квота для совершения хаджа из Азербайджана

Сокращена квота для совершения хаджа из Азербайджана.

Об этом сказал завотделом внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК) Вюсал Джахангири, передает АПА.

Он отметил, что вместо первоначально предусмотренных более 2000 мест выделена квота в 1500 мест.

По его словам, управлению пришлось сократить квоту из-за ряда причин: «В прошлом году после сезона хаджа, то есть в конце июля, Министерство хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия создало условия для получения электронных виз для граждан многих стран, в том числе для граждан Азербайджана. Электронная виза выдается сроком на один год и предусмотрена для многократного въезда. Некоторые бизнес-компании или частные лица обманули граждан и заявили, что отвезут их в хадж по электронной визе по более низкой цене. По имеющейся у нас информации, жертвами этих дельцов стали около 500 граждан. Их было много и в прошлом году, с них собрали деньги, но отвезти их не смогли, и многие граждане потеряли свои деньги. У нас есть точная информация об этом, сообщники этих лиц обманули граждан с этими визами в нынешнем году».

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