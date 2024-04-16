В Азербайджане утилизированы конфискованные наркотики (фото)

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16 апреля при участии сотрудников рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков и членов комиссии, состоящей из сотрудников государственных учреждений, были уничтожены различные виды конфискованных наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Азербайджана (ГПС), при этом было представлено членам комиссии для утилизации 419 кг 290,816 гр наркотиков, а также большое количество психотропных веществ, изъятых из оборота в прошлом году.