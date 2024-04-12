Армения не приняла участия в заседании Военного комитета ОДКБ

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Армения не приняла участия в заседании Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государств – членов ОДКБ.

Как сообщает пресс-служба Объединенного штаба Организации, 23-е заседание состоялось 12 апреля под руководством первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова в формате видео-конференции.

В заседании приняли участие начальник Генерального штаба ВС – первый заместитель министра обороны Беларуси Виктор Гулевич, первый заместитель начальника Генштаба ВС Казахстана Нурлан Карбенов, начальник Генштаба ВС – первый заместитель министра обороны Кыргызстана Руслан Мукамбетов, начальник Генштаба ВС – первый заместитель министра обороны Таджикистана Эмомали Собирзода.

Также участвовали начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков, заместитель генерального секретаря ОДКБ Таалатбек Масадыков, представители оборонных ведомств государств – членов Организации, Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.

В ходе заседания обсуждались вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ. Члены Военного комитета рассмотрели вопросы организации противовоздушной обороны в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ и дальнейшего развития Коллективных авиационных сил ОДКБ.