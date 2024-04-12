Завтра в Баку будет до +20 градусов тепла

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Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается пасмурная погода, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится южным.

Температура воздуха ночью составит 7-11° тепла, днем – 15-20° тепла. Атмосферное давление будет 762 мм. рт.ст. Относительная влажность воздуха составит ночью и 40-45% днем.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Однако днем в некоторых горных районах временами ожидаются осадки, местами возможны грозы, град, снег, местами туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13° тепла, днем 20-25 градусов, ночью 0-5 градусов и днем 7-12 градусов.